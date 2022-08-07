Karadeniz’e 175 kilometre kıyısı ve berrak denizi ile tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Sinop, ’her kesime hitap eden plajları ile dikkat çekiyor.

Karadeniz’e 175 kilometre kıyısı ve berrak denizi ile tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Sinop, ’her kesime hitap eden plajları ile dikkat çekiyor.

Tatilde kalabalıktan uzaklaşarak huzurlu ve sakin bir deniz kenti arayanların vazgeçilmez adresi Sinop’ta 175 kilometrelik kıyı şeridinde yaklaşık 100 kilometrelik plaj bulunuyor. İldeki 9 ilçeden 4’ünün Karadeniz’e kıyısı bulunurken, denizin berrak suyu görenleri hayran bırakıyor. Kent merkezinde güneye bakan bölgede siyah kumuyla dikkat çeken Karakum plajı ile Karakum kadınlar plajı, DSİ ve Mobil plajının yanı sıra daha sakin yerler arayanlara Kiraztepe, Ordu köyü, Demirci köy, Yalı köyü ve Heyamola sahilleri kucak açıyor. Kuzey kesiminde ise asırlık kale kalıntılarının altındaki Kumkapı plajı ve Stat yolu sahilleri bulunuyor. Dünyada tanınan önemli kamp alanlarından olan Akliman bembeyaz kum zambaklarıyla eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Savaşçı Amazon kadınları efsanesinde ise yemyeşil orman arasında denizin nehir gibi aktığı Hamsilos Koyu nefesleri kesiyor. Karadeniz’de komşu ülke Rusya’ya en yakın mesafedeki İnceburun yolu üzerinde de Kurtkuyusu plajı bulunuyor. Ayancık yolu üzerindeki Sarıkum plajı göl ve denizin birleştiği farklı ekosistemlerin bulunduğu bir yapıya sahip iken, Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanı içerisinde çeşitli kuş türleri ve bitkiler barındırıyor. Ayancık ilçesinde ise Kleoparta plajı, Çamurca plajının yanı sıra köylerin barındırdığı birçok girilebilecek plaj bulunuyor. Komşu ilçesi Türkeli girişinde bulunan Güzelkent sahili ve Türkeli plajı yine berrak yüzme suyuyla tatilcilere kapı açıyor. Samsun-Sinop yolundaki Gerze, yine ilçe merkezindeki Büyük Gerze plajının yanı sıra birçok girilebilecek plaj bulunuyor.