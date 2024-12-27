Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sahili döven dev dalgalar sebebiyle sahil yolu zarar gördü.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gece boyunca devam eden fırtına sırasında Karadeniz’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Dalgalar sebebiyle İnebolu-Cide karayolunda çöküntü oluştu. Yaya kaldırımı ve ana yola zarar veren dalgalar, sahil kenarındaki duvarı ve dolguyu da denize sürükledi.

Yaklaşık 15 gün önce dalgalar sebebiyle sahil şeridinin zarar gördüğü ilçede, oluşan hasarlar Karayolları 152. Şube Şefiği tarafından onarılmış, sahil şeridinde dolgu çalışması yapılmıştı.