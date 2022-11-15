Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki uzman ekip, bebeklik çağından ergenlik çağına kadar kalp ritmi bozukluğu olan tüm çocuklara ritim bozukluğu (ablasyon) ameliyatı yapıyor. Farklı şehirlerden hastalar ablasyon ameliyatı olmak için Samsun’u tercih ediyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki uzman ekip, bebeklik çağından ergenlik çağına kadar kalp ritmi bozukluğu olan tüm çocuklara ritim bozukluğu (ablasyon) ameliyatı yapıyor. Farklı şehirlerden hastalar ablasyon ameliyatı olmak için Samsun’u tercih ediyor.

Bebeklerde veya çocuklarda kendini gösteren ritim bozukluğu ölümcül olabiliyor. Çarpıntı hissi çoğu minik çocuğu rahatsız ediyor. Türkiye’de minik çocuklara ablasyon işlemini yapan nadir merkezlerden biri olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bünyesinde yaptığı ameliyatlarla miniklerde kalp ritmi rahatsızlığını tedavi ediyor.

Yapılan ameliyatlar hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Küçük, “Çocukluk çağında ritim bozuklukları nispeten sık görülüyor. Bir kısmı iyi huylu bir kısmı da çarpıntı, bayılma şikâyetlerine neden olabiliyor. Bir kısmı da hayatı tehdit eden ritim bozuklukları olabiliyor. Mecbur kaldığımızda bu işlemi küçük bebeklerde dahi yapmamız gerekiyor. Mümkünse ilaçla bir süre idare ederek ablasyon işlemini daha büyük yaşlarda yapmak istiyoruz. Bu hastalarımız çarpıntı, göğüs ağrısı şikâyetler olabiliyor. Bazen de çekilen bir EKG’de bu hastalığı görebiliyoruz. Ritim bozukluğu olan yeri bularak tedavi ediyoruz. Ben burada çalışmaya başladığımda bu hastalarımızı büyük şehirlere göndermek durumundaydık. Bu işlemi burada yapabilmek için aslında çok büyük bir organizasyon ve emek var. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünden hocalarımızın emeği ve yönetimimizin iradesi çok etkili ve yardımcı oldu. Çocuk hastalarda bu işlemi yapan Karadeniz’de tek merkeziz. Bugünkü vakamız 12 yaşında bir erkek çocuktur. Kalbinde olan ritim bozukluğu nedeniyle bu hastalığın tek tedavisi olan ablasyon ve elektro fizyolojik işlemini yapıyoruz. Göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma, çocukluk dönemlerinde ciddi ritim bozukluklarını işaret edebilir. Bu tip şikâyetleri olan çocuklarımız özellikle spor öncesi muayeneleri konusunda ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ağır egzersizler hayati tehlike oluşturan ciddi ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Bu tip şikâyeti olan çocuklarımızı özellikle spor öncesinde muayene etmek istiyoruz” dedi.

Yoğun mesai harcayan ekip ameliyatlara devam ediyor.