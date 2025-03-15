Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Enes Yıldırım, küresel ısınmanın etkisiyle artan sel taşkınlarına karşı "Sel Bilgi Sistemi" projesi hazırladı. Proje, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) tarafından da desteklenmeye kabul edildi.

Küresel ısınma ile birlikte, sel taşkınlarının sıklığı ve şiddetinin arttığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Enes Yıldırım, bu durumu önlemek ve erken müdahaleyi mümkün kılmak için web tabanlı sistemlere duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Yıldırım, "Son yıllarda sel sayısı ve şiddeti giderek artmakta. Yetkililerin bu duruma karşı selin ne zaman ve nerede etkili olacağını belirleyebilmesi için gerçek zamanlı verilere erişebileceği web tabanlı sistemler kritik bir öneme sahip. Geleneksel statik haritalar, müdahalelerde gecikmelere yol açabiliyor. Bu nedenle, artık dünyada web tabanlı sistemlere yöneliyoruz. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için Karadeniz Bölgesi’nde ’Sel Bilgi Sistemi’ projesi geliştirdik. Proje kapsamında, uydu görüntüleri kullanılarak geçmişteki sel olaylarına ait haritalar oluşturulacak ve gelecekteki potansiyel sel haritaları geliştirilecek. Ayrıca, bu haritaların kalibrasyonu yapılarak daha güvenilir ve etkili veriler elde edilecek" dedi.

APSCO destekli proje

Sel bilgi sistemi projesinin APSCO tarafından da desteklenmeye kabul edildiğini belirten Dr. Enes Yıldırım " ’Flood Information System for the Black Sea Region Turkey’ (Karadeniz Bölgesi için Taşkın Bilgi Sistemi) başlıklı projem, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) tarafından desteklenmeye değer bulundu. APSCO’nun Pekin’deki Genel Merkezinde yapılan toplantıda, 8 farklı ülkeden gelen toplam 70 proje başvurusu değerlendirildi. Proje, APSCO’nun komite üyeleri tarafından titizlikle incelenip, tüm üye ülkelerden tam puan alarak öne çıktı. Karadeniz Bölgesi için hayata geçirilen bu projenin uluslararası bir platformda desteklenmesi, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik alanlardaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Projemiz sadece Türkiye’deki değil, bölgesel ve küresel ölçekte de etkili olacağına inanıyorum" diye konuştu.