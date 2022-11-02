Karadeniz’de palamut bolluğu yaşayan Tekirdağlı balıkçıların, rotalarını çevirdikleri Marmara Denizi’nde ise ağlarına karides takılıyor.

Karadeniz’de palamut bolluğu yaşayan Tekirdağlı balıkçıların, rotalarını çevirdikleri Marmara Denizi’nde ise ağlarına karides takılıyor.

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Tekirdağ’dan İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e ulaşan Tekirdağlı balıkçılar, 2 aylık palamut avcılığından sonra rotalarını bu sefer de Marmara Denizi’ne çevirdi. Marmara Denizi’nde avcılık yapan tekneler, burada ise karides avcılığı yapıyor. Tekneleri dolu dolu karides ile dönen balıkçılar, temizledikleri karidesleri kasalarla vatandaşların hizmetine sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Bu sene Süleymanpaşa’da olan balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini Karadeniz’de sürdürdüler. Allah bin bereket versin bu sene Karadeniz çok bereketli geçti. Kasım sonuna kadar palamudun devam edeceğimi düşünüyoruz. Fakat biz, sezonumuzu şu anda dönüş yaptığımız Tekirdağ’da sürdürüyoruz. Faaliyetimizi karides avcılığı ile devam ettiriyoruz. Karidesin de bu sene inşallah bereketli geçeceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız taze ve uygun balık yemeye devam edecekler inşallah” dedi.