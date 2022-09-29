DÜZCE (İHA) – Palamutla tezgahlarını süsleyen balıkçılar son günlerde hamsiden umduğunu bulamıyor. Tezgahlarda hamsi 90 liradan alıcı bulurken, istavrit ise 70 liradan satılıyor.

DÜZCE (İHA) – Palamutla tezgahlarını süsleyen balıkçılar son günlerde hamsiden umduğunu bulamıyor. Tezgahlarda hamsi 90 liradan alıcı bulurken, istavrit ise 70 liradan satılıyor.

Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanırken, hamsi ise yok denecek kadar az bulunuyor. Düzce’de de en düşük 30 liradan satılan palamuda rağbet artarken, hamsi az da olsa bulunabiliyor.

"Hamsi kayıp"

Palamudun bollaştığını, hamsinin de azaldığını söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Yoğun bir şekilde palamut var. Hamsi ise kayıp. Denizden çok az hamsi çıkıyor. Fiyatlar bu yüzden yüksek. Küçük balıklar da durum böyle. Palamut bol olduğu için küçük balığa çalışan çok az sayıda takımlar oluyor. Diğerleri palamut balığına çalışıyor. Bu yüzden ufak balık rağbet görmüyor" dedi.

"Çeşit olsun diye uğraşıyoruz"

Tezgahta çoğunlukla palamudun satıldığını belirten Kılıç, "Trol tekneleri çalıştığı için barbun, mezgit, istavrit çıkıyor. Ama onlarda da çok yoğunluk yok. Denizde olmadığı için fiyatlarda yüksek. Yok dememek için tezgaha balıkları getiriyoruz. Az az olsun ama çeşit olsun diye uğraşıyoruz. Ama genel olarak tezgahımızda palamut bulunuyor. Palamut 30 liraya da var, 60 liraya da var. Her bütçeye uygun palamut var. Gayet ekonomik ve lezzeti de yerinde" şeklinde konuştu.

"Hamsi bolluğu olacağına inanmıyoruz"

Balıkçı Kılıç, palamudun bol olduğunu dönemlerde hamsinin yok denecek derecede az bulunduğuna dikkat çekerek, "Küçük balıkların ilerleyen zamanlarda fiyatlarında düşme olur. Palamut balığının en sevdiği yiyecek hamsi olduğu için hamsi toparlayacak diyebiliriz. İlerleyen günlerde hamsi olacak. Fakat çok olacağını tahmin etmiyoruz. Kesinlikle bir bolluk olmayacak, buna eminim. Palamut bolluğu gibi hamsi bolluğu olacağına inanmıyoruz. Ama az da olsa tezgahlarda yerini bulur. Fiyatları biraz daha aşağıya düşer" diye konuştu.