Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçılar yüzlerce kasa palamutla limana dönerken, bereketli av hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçılar yüzlerce kasa palamutla limana dönerken, bereketli av hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Karadeniz’de yeni av sezonunun 1 Eylül’de başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. İstanbul başta olmak üzere balıkçıların yeni adresi Ordu ve Samsun açıkları olurken, tutulan palamutlar kasalanarak kamyonla Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Son yılların en bereketli avlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen balıkçılar, temmuz aylarında palamudun büyüğü olan torik balığının Karadeniz Bölgesi’ne girerek doğumunu gerçekleştirdiklerini soylediler. Denizin ısısı ve hareketi ile bu yıl mayanın tuttuğunu ifade eden balıkçılar balık tutmak için her gün denize çıktıklarını soylediler.

Sezondan memnun olduklarını ve 3 adet palamut balığını 100 TL’ye sattıklarını ifade eden Fatsalı balıkçı Ufuk Aygün, “Denizde bol bereket yaşanıyor. Balık çok çıkınca ister istemez fiyatlara yansıyor. Bizler de kampanya yaparak 3 adet palamutu 100 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar kampanyamıza büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Tezgahında en çok palamut balığına rağbet olduğunu söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş ise, “Palamut balığına talep var ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Bu yıl palamudun bol olması fiyatların bu şekilde uygun olmasını sağladı. Vatandaşlar da çok memnun” dedi.

Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ifade ettiler.