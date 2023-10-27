Sahil Güvenlik deniz ve hava ekiplerinin Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle Karadeniz’de yaptığı gösteriler, izleyenlerin nefesleri kesti. Bahriyelilerin gövde gösterisi dosta güven düşmana korku saldı.

Sahil Güvenlik batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı, helikopter, bot ve dalgıçların, Amasra Limanı’nda yaptığı gösteriler, nefesleri kesti. Gövde gösterisi yapan 1 helikopter ve 4 kontrol ve güvenlik botu, Karadeniz’in azgın sularında sergiledikleri manevra ve müdahalelerle izleyicilerden alkış aldı. sahil Güvenlik’e ait helikopter, ani manevra ve sortiler yaparken, dalgaları suları yararak ilerleyen botlar ise aniden hız ve durma kabiliyetleri ile dosta güven düşmana korku saldı.

Amasra Limanı mendirekte izleyen vatandaşlar ve protokolün önünden sirenlerini açarak, tören geçişi yapan ekipler daha sonra ise kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği denizde bulunan 2 kişiyi kurtarmak için harekete geçen ekiplerden önce kontrol botu ile olay yerine hareket eden dalgıçlar denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin yerini tespit eden dalgıçlar, bottan gönderilen su üstü insansız kurtarma aracıyla bir kişiyi kurtardı. Ardından istenen hava desteği üzerine gelen helikopterden sarkıtılan halat yardımıyla dalgıçlar tarafından ikinci kişi de sudan çıkarıldı.

Gösterinin son bölümünde ise Türk Bayrağı’nın teslim töreni gerçekleştirildi. Denizde dalgıçların açtığı Türk Bayrağı, sahil güvenlik helikopterinden sarkıtılan halat yardımıyla sudan çıkarıldı. Bayrağı açan dalgıçlardan biri elindeki bayrakla birlikte sarkıtılan halat yardımıyla helikoptere çekildi. Dalgıç o anlarda gururla dalgalandırdığı Türk bayrağını, helikoptere ulaştıktan sonra katlayarak helikopterde görevli ekiplere teslim etti.

İzleyicilerin sık sık alkışladığı gösterilerin sonunda ise Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından kano gösterisi düzenlendi. Üniversite öğrencileri, kanolarla geldikleri limanda Türk Bayrağı açtı.