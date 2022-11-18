Ordu’da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Ordu’da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Perşembe ilçesinde sabah saatlerinde hasada başlayan üreticiler, sepet ve kasalara doldurdukları mandalinaları halk pazarlarına götürerek satıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da narenciye hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek hasada katıldı.

“Yıllık 85 ton mandalina üretiliyor”

Perşembe’de 2022 yılı hasadının başladığını belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilçede ortalama 85 ton mandalina üretildiğini söyleyerek, “Perşembe ilçesinin Kaleyaka Mahallesi’ndeyiz. 2022 yılı mandalina hasadı da Perşembe ilçesinde başladı. Gerçekten üreticilerimiz de mandalina yetiştirmek için önemli bir mücadele veriyorlar. Uzun yıllardır Perşembe ilçesinde mandalina üretimi var. Tabii, mandalinanın yanında portakal ve limon üretimi de var. Baktığımızda Perşembe ilçemizde yıllık 85 ton mandalina üretimi yapılmaktadır. Mandalina üretiminin yanında yaklaşık 50 ton da portakal üretimi yaklaşık 20 ton da limon üretimi yapılmaktadır. Yani üreticilerimizin burada önemli bir ek gelir kaynağı olarak ekonomik olarak üreticilerimize yansımaktadır” dedi.

“Perşembe ilçesinde de yaklaşık 250-300 rakımlara kadar da mandalina üretimi yapılmakta”

Üretilen mandalinaların ince kabuklu ve lezzetli olduğuna da dikkat çeken Arslan Soydan, “Özellikle bu mandalinanın çeşidi damak tadı önemlidir lezzetlidir. İnce kabuk, sulu satsuma mandalina şeklindedir. O yüzden pazarda da önemli bir rağbet görüyor. Yani üreticilerimiz bunları pazara götürerek ekonomik gelir elde ediyorlar hem de kendi ihtiyaçlarını da görmüş oluyorlar. Tabii ki üreticilerimizin bunu sadece pazarda satmak değil ayrıca portakalı, limonu ve mandalinayı meyve suyu işletmecilerinin fabrika sahiplerinin bölgemize gelerek bunu toptan bir şekilde satmak için de bir talepleri var o açıdan önemli. Perşembe ilçesinde de yaklaşık 250-300 rakımlara kadar da mandalina üretimi yapılmaktadır” diye konuştu.

Mandalina üreticisi Suna Çolak ve Hakkı Çolak ise mandalinanın kendilerine yan gelir olduğunu kaydettiler.