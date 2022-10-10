Kastamonu’nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde aynı anda oluşan 3 hortumun ardından, Cide ilçesi açıklarında da Karadeniz’i hortumlar sardı. Cide açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar, kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.

Kastamonu’da sabah saatlerinde Karadeniz’de çıkan 3 hortumun ardından, Cide ilçesinde de aynı anda 6 hortum oluştu. Denizi saran hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.