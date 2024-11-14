Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar kasa kasa hamsi ile döndü.

Kastamonu açıklarında avlanan balıkçıların yüzü, palamut bolluğundan sonra hamsi ile gülmeye devam etti. Çatalzeytin Ginolu Balıkçı Barınağı’nda son 9 gün içerisinde hamsi bereketi yaşanıyor. Son 9 günde balıkçı barınağına 12 ton 810 kilogram hamsi çıkartıldı.

Öte yandan, Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balıkçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğu belirlendi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Teknik ekiplerimiz tarafından su ürünleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Sezona umutla başlayan balıkçılarımızı tebrik ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir av sezonu diliyoruz” denildi.