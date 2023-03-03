SAMSUN (İHA) – Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kontenjanlara göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok milletvekili kontenjanı ayrılan il ’9 milletvekili’ ile Samsun oldu.

SAMSUN (İHA) – Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kontenjanlara göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok milletvekili kontenjanı ayrılan il ’9 milletvekili’ ile Samsun oldu.

YSK, TÜİK tarafından kendilerine iletilen nüfus bilgilerine göre illerin çıkartacağı milletvekili sayılarını açıkladı. 81 ilde 600 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il için ayrılan toplam kontenjan 66 vekil olarak belirlendi. Bu vekillerden en çok payı alacak şehir ise nüfusu en fazla il olan Samsun oldu. Samsun’u yeni seçimlerde 9 milletvekili TBMM’de temsil edecek.

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde Samsun’un haricinde Amasya 3, Artvin 2, Bolu 3, Çorum 4, Giresun 4, Gümüşhane 2, Kastamonu 3, Ordu 6, Rize 3, Sinop 2, Tokat 5, Trabzon 6, Zonguldak 5, Bayburt 1, Bartın 2, Karabük 3 ve Düzce de 3 milletvekili TBMM’de temsil edilecek.

Türkiye genelinde en çok milletvekili çıkartacak şehirler İstanbul (98 vekil), Ankara (36 vekil), İzmir (28 vekil) ve Bursa (20 vekil) olarak sıralandı.