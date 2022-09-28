Karadeniz’de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen balıkçılar, av sürecinin bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla döndü. Cide ilçesinde bulunan limanda, avladıkları 750 kasa dolusu palamudu tekneden indiren balıkçılar, kamyonlarla limandan gönderdi. Limana gelen vatandaşlara da ücretsiz bir şekilde palamut dağıtıldı.

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