Balıkçı Savaş Özaltun, "Kalkan balığını Sinop sahilinde dip avında balıkçılarımız yakaladı. Kalkan balığı 10 kilogram geldi. Kilosu 600 TL. Balığı İstanbul’dan bir müşterimize sattık. Lezzet olarak bir numaralı restoran balığıdır” dedi.

Sinop kıyılarında dip avı yapan balıkçıların ağlarına 10 kiloluk dev kalkan balığı takıldı. Dev balık büyüklüğüyle herkesi şaşırttı. Kilosu 600 liradan satışa sunulan dev balık, 6 bin TL’ye İstanbul’da bir restorana satıldı.

Karadeniz’de avlanan 10 kilogramlık dev kalkan balığı 6 bin TL’ye satıldı.

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