Karadeniz’de sonbahar mevsimine girilmesi ile birlikte dalgalar etkili olmaya başladı. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de boyu 5 metreyi aşan dalgalar, sahili dövdü. Dalgalarla birlikte sahilde bulunan yola kadar sıçrayan sular, yoldan geçen vatandaşları ıslattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce dalgalar sebebiyle sahilde bulunan yapıların zarar gördüğünü söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

Kastamonu’da ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi

Kastamonu’da ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi

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