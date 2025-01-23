Karadeniz’de 120 santim boyunda dev minekop (kötek) balığı avlandı, tezgahta 10 dakika içinde 6 bin TL’ye satıldı.

Karadeniz bu sezon balıkçılara cömert yüzünü gösteriyor. Palamut bereketi ile başlayan sezon, hamsi ve diğer balıkların bolluğu ile devam ediyor. Samsun’dan denize açılan balıkçılar dev minekop sürprizi ile karşılaştı. Uzun zamandır görülmeyen minekop, balıkçıların ağına takıldı. 12,5 kilo ağırlığında ve 120 santim uzunluğundaki minekop, tezgahta sergilenir sergilenmez vatandaşların dikkatini çekti. 10 dakikalık bir serginin ardından 2 arkadaş tarafından 6 bin TL’ye satın alınan balık, hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.

“5 yıldır ilk kez bu büyüklükte minekop gördüm”

Balığı kısa sürede sattıkları için mutlu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “25 yıllık balıkçıyım. Son 5 yıldır ilk kez Samsun’da bu büyüklükte bir minekop gördüm. Vatandaşlar bu balığı kötek balığı olarak da bilir. Çok lezzetli ve faydalı bir balıktır. Tavası da buğulaması da ızgarası da güzel olur. Balığın satışını kısa sürede gerçekleştirdik. 120 santim uzunluğunda ve 12,5 kilo ağırlığındaki balığın kilosunu 500 TL’ye denk gelecek şekilde 6 bin 250 TL’ye satışa koyduk. 2 kişi ortak olarak 6 bin TL’ye bu balığı bizden aldı. Balığı satın alan kişiler, kesme işlemini yapacak arkadaşa da 200 TL bahşiş verdi. Hem bize hem de onlara hayırlı olsun” dedi.

Balığı alan iki arkadaş ise, “Arkadaşımla anlaşıp balığı aldık. Ben daha önce bu balığı tatmadım. Güzel görünüyor. Bu balığı 1 haftada zor tüketiriz diye düşünüyorum. Harika bir balık aldık” diye konuştular.