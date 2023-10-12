Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim yaptıkları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından, genel merkezi Samsun’da bulunan KARADENİZBİRLİK de indirim kampanyası başlatma kararı aldı.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ayçiçeği yağı fiyatlarında yaptıkları kampanya hakkında açıklamada bulunan Genel Müdür Ünal Erarslan, “KARADENİZBİRLİK olarak 2023 yılı yağlık ayçiçeği ürünü alımları hızla devam ederken, her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan birliğimiz, üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yapan birliğimiz, ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir” dedi.

İndirim kampanyası 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı.