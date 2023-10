Karadeniz Tenis Kulübü Başkanı Mehmet Çağrı Akgündüz, Trabzon’daki tenis tesislerinin Türkiye’nin en iyisini olduğunu belirterek sporcuların önemli başarılara imza attığını söyledi.

Tenis sporunun hem oynamasının hem de seyretmesinin çok keyifli bir spor olduğunu belirten Karadeniz Tenis Kulübü Başkanı Mehmet Çağrı Akgündüz, “Fakat oynadığınızda anlıyorsunuz ki çok da zor bir spor. Çünkü düşündüğünüzü uygulamak ve o koordinasyonu sağlamak kolay olmuyor. Ayrıca çocuğumdan dolayı biliyorum, dikkat özelliğini geliştiren, disiplini sağlayan, özgüven ve yarışma ruhunu oluşturan çok güzel ve nezih bir spor” dedi.

Trabzon’da tenis sporunda çok önemli başarıların olduğunu kaydeden Akgündüz, “Bölgede söz sahibiyiz diyebilirim. Türkiye genelinde de hatırı sayılır bir etkimiz var. Elbette şu an tüm kulüpler GSİM’nin Beşirli’deki tesisinden faydalanıyor. Bu anlamda tüm kulüplere tesisi kullanma imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’na teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak kesinlikle kulüpleşme ve kulübün kendi tesisinin olması gerekiyor. Tesis anlamında Türkiye’de en iyi tesise sahibiz fakat tüm kulüpler ve il müdürlüğü bu tesisten faydalandığında elbette yetersiz kalıyor. Özellikle kapalı kort. Kışın bu çok büyük bir sorun oluyor. Onun dışında başarı anlamında baktığınızda önceki yıllarda da günümüzde de önemli başarılara imza atan sporcular görüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabi bu başarıları elde ederken işin bir de maddi boyutu var. Turnuva giderleri, raket ve ekipman ücretleri ciddi anlamda velileri yoruyor ancak yine de bu işi çocuklarımız için yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kulüp olarak genelde çocuk ve gençlere ağırlık verdiklerini dile getiren Akgündüz, “Performans odaklı düşünüyoruz. Çünkü istiyoruz ki burada eğitim alan gençler aldıkları eğitimin karşılığını gelecekte görsünler. Onların kariyerlerine tenis ile olumlu katkıda bulunmak istiyoruz. İmkanlar doğrultusunda, il müdürlüğünden aldığımız kort saatine sığabilecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Değişik yaş gruplarında 50’ye yakın turnuva oynayan sporcularımız var. 28 performans ve diğerleri de yetişkin tenisi dediğimiz veteranlarımız var. Tüm yaş gruplarında performans oyuncularımız mevcut. Veteranlarda da her yıl Antalya da yapılan kulüpler Türkiye Şampiyonasına bölge de katılan tek kulübüz. Büyükler ve 18 yaş ligine katılıyoruz. Bu imkanlar da gerçekten büyük işler yapıyoruz. Elbette bunda İl Müdürlüğü antrenörü olan ve Tenis Federasyonun da bir çok görevde bulunan, yaş grupları Milli Takım sorumlusu ve bizim kulüp yönetiminde olan değerli hocamız Zafer Yasin Alpay’ın fahri katkılarının payı çok büyük. Ayrıca iyi ki bizimle diyebileceğimiz çok değerli bir antrenörümüz Halis Sönmez hocamız. Kesinlikle emekleri çok” diye konuştu.

“Kazanımlar hiçbir maddiyat ile ölçülemez”

Performans sporcularının neredeyse her gün antrenman yaptığını vurgulayan Akgündüz, “Bu antrenmanlar yaz aylarında günde 5 saati bulabiliyor. Elbette bu durumu her çocuk yürütemiyor. Çünkü çocuklar genelde özgür kalmak ister. Ama bu ortam da onlara disiplinli olmayı, çaba sarf etmeyi, odaklanmayı, paylaşımı, mücadele ruhunu, hayat bir mücadele değilimdir zaten. Ve en önemlisi telefon ve tabletten uzaklaşmalarını, zamanlarını kaliteli geçirmelerini sağlar. Ancak tenisin performans boyutu oldukça maliyetli. Bir sporcunun 8 yaşından itibaren turnuva oynaması gerekiyor. Ve hocalarımdan aldığım bilgiye göre her ay neredeyse bir ya da iki turnuva var. Bunlara oyuncular katılıp hem maç psikolojisini geliştiriyorlar hem de puan alıyorlar. Ayrıca raketler çok pahalı, ayakkabı kıyafet derken maliyetler çok yukarılara çıkıyor. Yılda 10 turnuva demek 10 hafta il dışında geçirmek demek. Ulaşım, konaklama, yemek gibi hesaplanınca ciddi bir maliyet var. Bu anlamda velilerimiz övgüyü hak ediyor. Tabi bu kadar emek ve maddi harcamaların karşılığını, çocuklarımızın kişilik gelişimindeki farklılıklar ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını gördüğümüzde aldığını düşünüyorum. Çünkü bu kazanımlar hiçbir maddiyat ile ölçülemez” ifadelerini kullandı.

“Bir çok yaşta Türkiye dereceleri elde ettik”

Önemli başarıların olduğunu söyleyen Akgündüz, “Birçok uluslararası turnuvada ilimizi temsil eden ve başarı elde eden sporculara sahibiz. Yaş grupları 10,12,14,16 ve 18 yaş gibi bir çok yaşta Türkiye dereceleri elde ettik. Sporcularımız yaş gruplarında Türkiye genelinde ilk 10 ve ilk 5 içerisinde bulundular ve 16 yaşta Uluslararası oyunlara ülkemizi temsilen sporcu gönderdik. Birçok defa bölgede 18 yaş lig müsabakasında birinci olup finallere gittik. Okullar arası müsabakalarda sporcularımız okullarını temsil ettiler ve Türkiye dereceleri yaptık. Sporcumuz Gökalp Ayar elde ettiği başarılar neticesinde ABD’de tenis bursu alarak üniversite öğrenimini yürütüyor. Bu çok önemli bir ve herkese örnek bir başarı. İşte kariyerlerine dokunmaya çalışıyoruz demekle bunu kastetmiştim. Ayrıca federasyon seçimlerinde ilimizden oy kullanma hakkı olan tek kulübüz. Bir kere marka olmak istiyoruz. Her yaşa ve seviyeye hitap edebilecek, insanların keyif aldığı, spor ve sağlığı bir arada yürütmek istiyoruz. Özellikle performans anlamında da ilimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı ile temsil etmek istiyoruz. Ayrıca dezavantajlı bireyler için de projeler yaparak onların da bu sporla tanışmasını amaçlıyoruz" dedi.