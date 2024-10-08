Artvin’in Hopa ilçesinde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anını cep telefonuyla kaydeden vatandaş yaşananları anlattı. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, heyelan nedeniyle hayatı olumsuz etkileyen bir durum olmadığını söyledi.

Artvin’de Hopa Sugören limanında sağanak yağış sonrası Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Bazı araçlar ise heyelandan son anda kurtuldu.

Heyelan sırasında limanda teknesinde bulunan Celal Özkan, yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kayıt etti. Bir firmada kaptanlık yapan Celal Özkan yaşananları anlatarak "Limanda oturuyordum. Aşırı yağıştan dolayı ses gelince. Heyelan olduğunu gördük. Karayolundan sürekli araçlar geçiş halindeydi. Bölgemizde aşırı yağışlardan dolayı sorun oluyor. O anda telefonu aldım çekim yapmaya başladım. Tam o sırada bir ağaç devrildi heyelanla koparak yola düştü. O sırada geçen bir araç saniyelerle kurtuldu" dedi.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün heyelan sonrası yaptığı açıklamada, “Hayatı olumsuz etkileyen bir durum yok. Bazı lagarların yükselmesiyle ilgili su yükselmeleri mevcut. Trafikte bir aksama yok. Hopa- Sarp arasında yamaçtan bir kütle düşmüş. Ekiplerin çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.