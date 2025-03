Türkiye’nin önemli uluslararası karayollarından biri olan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan riski artıyor.

Türkiye’yi Kafkaslar’a ve oradan Orta Asya’ya bağlayan uluslararası bir yol olan Karadeniz Sahil Yolu’nda son yıllarda yaşanan heyelanlar korkutuyor. Özellikle Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde yaşanan heyelanlar nedeniyle uluslararası karayolunda trafik olumsuz etkilenirken, tonlarca kaya ve toprak parçalarının altında kalan otomobillerde ise can kaybı yaşanıyor.

Her yıl binlerce aracın geçiş yaptığı Karadeniz Sahil Yolu’nda yer alan tünel girişlerinde yaşanan heyelanlar risk oluştururken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Türkiye’nin doğa kaynaklı afetlerle maalesef zirvede olduğunu söyledi. Karadeniz Sahil Yolu’nun yapımında büyük şevler oluşturulduğunu belirten Ersoy, "Bölgemizde belli dönemlerde kaya düşmesi ve heyelan olayları ile karşılaşıyoruz. Biz bunu detaylı olarak çalışmaya başladık. Karadeniz Sahil Yolu’nun yapımından itibaren büyük şevler oluşturuldu. Bu şevler atmosferle şev dediğimiz yamaçlar düşünün atmosferle temas haline girince belli süre sonra ayrışmaya bozulmaya başladı. İşte biz de şu an tam o döneme denk geliyoruz. Sadece iklim değişikliğinin değil geçmişteki uygulamaların süreçlerini de yaşıyoruz. Dolayısıyla başlangıç koşullarında sağlam olan bir yamaç günümüzde artık atmosferle sürekli irtibatlı olduğu için denizden gelen rüzgarlarla deniz suyunu da alıyor. Bu irtibatı sürekli yaşadığı için artık son noktaya geldi. Eşik değere geldi. Biz bunun sıklığını giderek yaşayacağız gibi geliyor. Geçmiş yıllarda da heyelanlar yaşanıyordu ama toplumsal bilinç yoktu. Artık can kaybı olmaya başladı. İklim değişikliğinin doğa kaynaklı afetlere son yıllardaki olumsuz etkisini de göz ardı etmememiz lazım. Bu gerçeği kabullenmemiz lazım. Bölgemiz, ülkemiz doğa kaynaklı afetlerle maalesef zirvede" dedi.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında heyelan tehlikesi

"Karadeniz Sahil Yolu’nda özellikle tünellerin giriş ve çıkış portalları tekrar gözden geçirilmelidir" diyen Ersoy, "O yıllarda galeri atımları ile yol açılıyordu. Biz galeri atımları ile patlattığımız bölgelerden hem taşı alıyorduk kullanıyordum hem ocakçılık yapıyorduk hem de yol açıyorduk. Örseliyorduk. Günümüzde artık böyle bir uygulama yok. Standart patlatma teknikleri uygulanmıyor. Bu patlatma tekniklerinde kayacı yormuyoruz. Ama geçmişte yapılan faaliyetlerde çok büyük atımlar olduğu için doğayı mahvediyorduk. Oradan tünel geçirince 20 sene onun bedelini şimdi ödemeye başladık. Dolgunun da bir süresi var. Jeoloji mühendisi bir hoca olarak şunu söyleyebilirim. Denizde meydana gelen fırtınalarla birlikte denize sıfır olan yolumuzu da olumsuz etkiler. Bu öngörülen bir şey. Bu yolun belli bir ömrü var. Bu ömür dolduğu zaman ıslah çalışmalarına başlanıyor. Bu beklenen bir şey" ifadelerini kullandı.