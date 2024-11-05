Rize’de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Rize karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapanırken, 3 araç heyelanda zarar gördü.

Bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Rize’de etkili olurken Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü’nde heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelanda Rize’den Artvin istikametine giden yola yamaçtan kopan kayalar düştü. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yolda geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. O esnada bölgeden geçen 3 araç da heyelan nedeniyle zarar gördü. Araçlar çekici vasıtası ile bölgeden alındı.

Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken yol Artvin’de Rize istikametine giden kara yolundan çift yönlü olarak verildi.