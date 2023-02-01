Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ordu genelinde bir süredir etkili olan sıcak hava, iki gündür yerini sağanak ve soğuk havaya bıraktı. Bugün öğle saatlerinde ise yüksek kesimli bölgeler ile yaylalarda kar yağışı etkili olmaya başladı. Ordu’nun Aybastı, Korgan, Kumru, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye gibi ilçelerinde kar yağışı devam ederken, yetkililer ise olabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ilin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı, ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.