Samsun’da tekneyle açıldıkları denizde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışması 3’ncü günde de devam ediyor. Denizde balık ağı bulunduğu haberini alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı’ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (52) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 3’ncü günde de sürüyor. Denizden, karadan, havadan aranan balıkçıların yakınları ise gelecek iyi bir haber bekliyor. Arama çalışmaları sırasında denizde balık ağı bulunduğu haberini alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı, bir aile sakinleri ise baygınlık geçirdi.

Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, "AFAD, sahil güvenlik, emniyet, jandarma tüm ekipleri burada. Hiç durmadan arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda hiçbir bilgi yok. Ne tekneden ne de kendilerinden hiçbir bilgi alamıyoruz. Denizde bir balık ağı bulundu. Onların ağı mı değil mi diye ona bakıldı. Balık ağları da kimin olduğu belli olmadığı için yine haber bekliyoruz. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Evli ve 4 çocuk babası Muhammer Sevgili ile evli 3 çocuk babası Halil Kayış’a ait henüz bir ize rastlanılmadı.