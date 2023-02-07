Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Karadenizli kadınlar bu sefer çuvalları yardım için yüklendi. Çuvallara doldurdukları yardım malzemelerini sırtlarında yardım toplama alanlarına taşıyan Karadeniz kadını fedakarlığı ile yine duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Karadenizli kadınlar bu sefer çuvalları yardım için yüklendi. Çuvallara doldurdukları yardım malzemelerini sırtlarında yardım toplama alanlarına taşıyan Karadeniz kadını fedakarlığı ile yine duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gece saatlerinde 7,7, dün gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da vatandaşlar yardım kampanyaları için seferber oldu. Sürmene İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince Serender Düğün Salonu’nda temel ihtiyaç malzemeleri toplanmaya başlandı. Depremzedeler için oluşturulan yardım kampanyası için gencinden yaşlısı bütün kesim seferber olurken, sırtlarında ağır yük taşımaları ile akıllara kazınan Karadeniz kadınının bu sefer yardım için yük taşıması görenleri duygulandırdı. Battaniye, mont, bot, yastık gibi malzemeleri doldukları çuvalları sırtlarına yükleyen Karadeniz kadınlarından biri ise kundaktaki bebeği ile yardım kampanyasına destek oldu. Soğuk havaya aldırış etmeden yardım seferberliğinde bulunan 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Hacer Aslan, çok üzgün olduğunu belirterek, “Geceleri bile uyuyamıyoruz. Allah’ım bir daha böyle bir afet göstermesin. Türk milleti olarak her zaman onların yanındayız. Çuvalımda battaniye, kaban, mont, bot, kıyafet, yastık var. Elimdeki herşeyi getirdim. Şimdi tekrar çarşıya gidiyorum. Parayla da birşeyler satın alıp getireceğim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar bizim kardeşimiz” dedi.

Sırtına yüklediği çuval ile toplama alanına yardım getiren Rabia Yanık (57) ise, “Çuvalları doldurduk geldik. Ne bulduysak evde hiçbir şey bırakmadık. Çok üzüldük. Allah beterinden korusun. Allah onların yardımcısı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.