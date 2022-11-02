Sezona palamut avı ile bereketli bir başlagıç yapan Karadenizli balıkçıların bugünlerde ağlarına az da olsa hamsi takılırken, tutulan hamsiler tazgahlarda yerini almaya başladı.

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlagıç yapan Karadenizli balıkçıların bugünlerde ağlarına az da olsa hamsi takılırken, tutulan hamsiler tazgahlarda yerini almaya başladı.

Karadeniz açıklarında avlanan hamsi Trabzon Balık Hali’nde tezgâhlarda yerini alırken, kilosu 65-75 TL’den satılıyor.

Balıkçılar, palamuttan sonra hamside de aynı bolluğun sürmesini beklediklerini belirtirken az da olsa çıkan hamsinin umut verici olduğunu kaydettiler.

Hamsinin genellikle Batı Karadeniz taraflarından geldiğini ancak Trabzon açıklarında da az da olsa ağlara takıldığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Palamut bugünlerde bol geliyor artık bundan sonra yavaş yavaş azalacağını tahmin ediyoruz. İnşallah hamsi de bol olur. Genelde söylentiler, palamut bol olursa hamsi pek olmaz yönünde. Hamsi bu aralar yavaş yavaş gelmeye başladı inşallah bol gelir vatandaşta yer. Hamsinin kilosu 65-75 TL. Vatandaş palamuttan doydu inşallah hamsiden de doyar. Genelde Sinop taraflarında avlanıyor ancak Trabzon açıklarında da az da olsa ağlara takılmaya başladı” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da vatandaşın palamuttan doyduğunu aynı bolluğun hamside sürmesini beklediklerini ifade ederek ”Şu an İğne ada taraflarından 15-20 kasa kadar Trabzon’a geliyor. Hamsi bol denecek kadar olmasa da halkımızın ihtiyacını görüyor. Palamudun arasında hamsinin gelmesi bizim için çok iyi sayılır. Hamsinin kilosu 65 TL’den satılıyor. Palamutta 2005 yılından sonra ilk defa böyle bol bir sezon yaşıyoruz. Şuan palamut hız kesmedi aynı bolluk sürüyor. Palamut yaklaşık 1 ay daha sürer diye düşünüyorum. İnşallah hamsi avında da bereketli bir sezon yaşarız” diye konuştu.