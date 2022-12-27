Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çaycuma-1 kuyusunda açıkladığı 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından 2023’te de yeni müjdelerin olabileceğini açıklayan ZBEÜ Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, "2020’de, 2021’de de keşifler olmuştu. 2022’yi de boş geçmemiş olduk. Bu da bize gösteriyor ki 2023’te bu çalışmalar devam ettiği müddetçe yeni keşifler gelecek. 1 trilyon metreküpe çok rahat ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çaycuma-1 kuyusunda açıkladığı 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından 2023’te de yeni müjdelerin olabileceğini açıklayan ZBEÜ Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, "2020’de, 2021’de de keşifler olmuştu. 2022’yi de boş geçmemiş olduk. Bu da bize gösteriyor ki 2023’te bu çalışmalar devam ettiği müddetçe yeni keşifler gelecek. 1 trilyon metreküpe çok rahat ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılıp ulusal ağa bağlanması için denizde ve karadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çaycuma-1 kuyusunda keşfedilen 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi müjdesini açıklamasının ardından keşfedilen toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye’nin 50 yıl boyunca konutlarda tüketeceği doğalgazın Filyos’taki doğalgaz işleme tesislerinden halka ulaşacağını anlatan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, açıklanan son müjdeyi değerlendirdi. Üç boyutlu modelleme ile 540 milyar metreküp olarak açıklanan rezervin 652 milyar metreküp olarak güncellendiğini hatırlatan Turan şöyle dedi:

"Uzun zamandan beri beklediğimiz müjde nihayet dün açıklandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir keşiften bahsetti. Ayrıca daha önce Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında 540 milyar metreküplük bir rezerve de ulaşılmıştı. Orada da 3 boyutlu yeni modellemeler yapılarak aslında 112 milyar metreküplük bir doğalgazın daha mevcut olduğu söylendi. Böylece 710 milyar metreküplük bir keşfe ulaşıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye bir yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz tüketmektedir. Burada 710 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine ulaşılmıştır. Faz-1’de ilk etapta 10 milyon metreküp günde Faz-2’de de toplamda 40 milyon metreküplük yani yaklaşık yılda 15 milyar metreküplük bir doğalgaz üretilecek. Bu ne anlama geliyor konutlarda ortalama 15 milyar metreküplük bir doğalgaz tüketimi var. Türkiye’nin yaklaşık 50 yıl boyunca konutlarda tüketeceği doğalgaz Filyos’taki doğalgaz işleme tesislerinden halkımıza ulaşacak."

"Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke"

710 milyar metreküplük rezervin 1 trilyon dolarlık bir değeri olduğunu hatırlatan Turan, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:

"Şu an 710 milyar metreküplük rezervin 1 trilyon dolarlık bir değeri olduğu Cumhurbaşkanımız tarafından belirtildi. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Enerjide dışa bağımlıysanız ekonomik olarak da bağımsızlıktan biraz söz etmeniz zor oluyor. Hem ekonomik olarak hem de enerji açısından bağımsızlığını ilan etmek istiyorsanız buradaki yatırımların artırılarak devam etmesi gerekiyor. Özellikle burada Avrupa’da yaşanan enerji krizini biliyoruz. Oradaki üretim esnasında yaşanan sıkıntılar ortada. Burada enerjideki üretim yukarıya doğru artarsa özellikle ekonomik olarak yeni üretim sahalarının da artacağını söyleyebilirim. Buradaki üretim dört aşamadan oluşmakta. Deniz altında bir tesis kuruluyor. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda. Buradan birbirine paralel bir boru hattıyla doğalgaz işleme tesisine geliyor. İşlenen ve temizlenen doğalgaz Botaş’a gönderiliyor. Buradan da ulusal şebekeye aktarılacak. Boru hatları yüzde 100 tamamlandı. Botaş da hazır. Gazın sisteme aktarılmasını bekliyor. Mart ayında burada meşalenin yakılması ve gerekli testler yapıldıktan sonra 2023’ün ortalarında yada sonbaharda artık Türkiye kendi doğalgazını kullanacak diyebilirim."

"Çalışmalar devam ettiği müddetçe yeni keşifler gelecek"

710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 1 trilyon metreküpe rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Dr. İshak Turan sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece dünkü keşif konut bazında düşünürsek Türkiye’nin dört yıllık tüketimine denk gelmektedir. Yine ciddi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. 2020’de, 2021’de de keşifler olmuştu. 2022’yi de boş geçmemiş olduk. Bu da bize gösteriyor ki 2023’te bu çalışmalar devam ettiği müddetçe yeni keşifler gelecek. 1 trilyon metreküpe çok rahat ulaşacağız. Planlamada ilk etapta faz-1 çalışması burada ilk etapta 10 kuyu açılacak. Günlük 10 milyon metreküp doğalgaz gaz işleme tesisine gelecek. Buradan üretimi sağlanacak. Faz-2’de de 30 ilave kuyu açılacak oradan da 30 milyon metreküp gelecek. Böylece ilk etapta toplamda 40 milyon metreküp planlanan bir proje. Bu da yaklaşık yılda 15 milyar metreküp doğalgaz demektir."