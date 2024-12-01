Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte alkol ele geçirildi. Ekiplerin adli makamların arama kararı doğrultusunda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 148 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu ya da uyarıcı olduğu değerlendirilen hap, 2 litre sahte alkol, 4 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.