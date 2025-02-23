Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşları hem zorladı hem de eğlenceli anlar yaşattı. İlçede yaşayan Sıla Ummak ve Gülendam Karataş, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde dev bir kardan kedi yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Kar yağışını fırsata çeviren Ummak, büyük bir emek harcayarak tamamladığı kardan kediyi çeşitli süslemelerle donattı. Ummak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkmak zorlaşsa da biz bu durumu eğlenceli hale getirmek istedik. Günlerdir yağan karı değerlendirerek büyük bir kardan kedi yapmaya karar verdik." dedi.

Bölge halkı da dev kediyi ilgiyle karşılarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Ereğli’de kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşlar kışın keyfini çıkarmaya devam ediyor.