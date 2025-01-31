Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Lisesi yanında yer alan binanın açılış törenine Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, öğrenci ve öğretmen sayısına uygun modern bir hizmet binasının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Milletvekili Eylem Ertuğrul ise eğitimcilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, eğitimde ileri seviyelere ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Milletvekili Saffet Bozkurt ise ilçede devam eden ve ihale aşamasında olan eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, açılışı planlanan Özel Eğitim Kampüsü için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Ereğli’ye davet ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Katılımcılar daha sonra binayı gezerek incelemelerde bulundu.