Zonguldak’ta balık tutmaya giden adam ırmakta ölü bulundu.

Eyüpsultan’da öldürülen aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı Eyüpsultan’da öldürülen aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde dün akşam arkadaşlarıyla ırmak kenarına giden Adem Karataş (45), bir süre sonra arkadaşlarının ayrılmasına rağmen balık tutmaya devam etti. Gece eve dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Sabah saatlerinde jandarma ve dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Karataş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: iha