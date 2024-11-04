Kdz. Ereğli’de ilçe genelindeki 69 noktaya yerleştirdiği Atık İlaç Toplama kutuları vasıtasıyla son bir yılda 3 ton atık ilaç topladı.

İçerdikleri zararlı kimyasallar nedeniyle çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturan atık ilaçlar tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderildi. Belediye, ilgili bakanlık genelgesine göre kentteki 69 ayrı noktaya koyduğu ‘Atık İlaç Toplama’ kutuları vasıtasıyla son bir yılda 3 ton 150 kilo atık ilaç topladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince kutularda toplanan evlerden kaynaklı atık ilaçlar, belediyenin Belen Sanayi Sitesinde bulunan Atık Getirme Merkezi’nden tehlikeli atık taşıma lisansı bulunan araçlarla, tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderildi. Belediye, geçtiğimiz yılda 1,5 ton atık ilaç toplamıştı. Atık ilaçların havaya, suya ve toprağa karışmaması, içerdikleri zararlı kimyasallar nedeniyle çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturması nedeniyle bundan sonrada toplanmasına devam edilecek.