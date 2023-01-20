Zonguldak Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğü tarafından Bitlis’in Mutki ilçesi Çatalsöğüt köyünde eğitim gören öğrencilere karne hediyesi verildi.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğü tarafından Bitlis’in Mutki ilçesi Çatalsöğüt köyünde eğitim gören öğrencilere karne hediyesi verildi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Mutki kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalsöğüt Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek miniklerin karne sevincine ortak oldu. Yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere karne hediyesi dağıtmak amacıyla Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğü idare yönetimi ve öğrencileri tarafından hediye paketleri hazırlandı. Yaklaşık bin 600 kilometrelik uzaklığa rağmen gönül köprüsü oluşturan yurt öğrencileri, içerisinde kitap, eğitici materyaller, çanta, kalem ve Karadeniz’in meşhur fındığı bulunan hediye paketlerini miniklere dağıttı. Karne gününde çocuklara sürpriz yapan gençler hediyelerle çocuklara çifte mutluluk yaşatırken, kendileri için özenle hazırlanan hediyeleri gören çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Hediyelerin dağıtımının ardından yurt öğrencileri tarafından yazılan mektupları heyecanla okuyan çocuklar ise duygusal anlar yaşayarak Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğüne teşekkür etti.

Çizgi film karakterlerinden oluşan kostümleri giyerek çocuklarla doyasıya eğlenen gençlerin miniklerle renkli balonları gökyüzüne bırakması ile etkinliğe son verdi.

“Çocukların heyecanlarına ortak oldular”

Zonguldak Ereğli Yurdundan gönderilen hediyelerin çocukları çok mutlu ettiğini dile getiren Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer, “Bugün karne günü. Zonguldak Ereğli Yurdu öğrencileri aramızda. Karne dağıtım töreninde bize iştirak ettiler. Burada okulumuzdaki öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdiler ve bizi çok mutlu ettiler. Çocukların heyecanlarına ortak oldular. Onlar da bir öğretmen adayı olarak aramızda bulundular. Öğrencileri ve bizim bir dönemlik eğitim öğretim faaliyetimize heyecanlarını kattılar ve mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdiler. Mutki malum kırsalı büyük bir ilçedir. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikleri istiyorlar. Bugün çocukların heyecanlarına ortak olduk. Çocuklarda çok mutlu oldular. Bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz” dedi.

Karadeniz Ereğli Yurdu gönüllü temsilcisi Yusuf Çinik ise Zonguldak’ta özenle hazırlanan hediye paketlerinin çocuklar ile buluşturmanın sevincini yaşadığını belirterek, “Bizler Karadeniz Ereğli Yurdu olarak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilk etapta Ereğli’de köy okullarını renklendirme, onarma yapıyoruz. Bitlisliyim, Bitlis’imizin şirin ilçesi Mutki’ye böyle bir proje yapmak ve Mutki’deki öğrencilerin karne günü heyecanına ortak olmak istedik. Güven Kızılağaç hocamızla iletişime geçip böyle bir etkinliği sizin okulda yapabilir miyiz? diye sorduk ve onayladılar. Bizler de bugün buradayız” şeklinde konuştu.

“Karadeniz’in meşhur fındığını ikram ettik”

Mutki ilçesinin kırsal bir alanda olmasından dolayı etkinliği burada yapmak istediklerini dile getiren Çinik, “Mutki kırsal bir alanda. Biz de daha farklı etkinlikler yapıyoruz. O çocuklarımıza, öğrencilerimize bu etkinlikleri, çalışmaları ve hediyeleri oradan buraya getirdik. İlk olarak çocuklara karne hediyesi verdikten sonra bizler yurtta kalan öğrenci ve idarecilerimizle beraber hazırladığımız eğitim setlerini dağıtarak Karadeniz’in meşhur fındığını ikram ettik. Bunun yanı sıra okulumuzda kullanılacak materyaller, kırtasiye malzemeleri, okulun kırtasiye ihtiyacı, elimizden geldiğince doldurmaya çalıştık. Öğrencilere duygularımızı anlatan mektuplar yazdık ve yurttaki arkadaşlarım mektupları yazarken çok heyecanlıydı. Duygularını dile getirdiler, sınıfta mektupları okuduk. Son olarak da maskotlarla beraber dışarıda çocuklarla bir karne şenliği hazırladık. Böyle bir günde onların heyecanına ortak olduk. Bizi kabul ettikleri için hocalarımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizler Karadeniz Ereğli Yurdu olarak bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“İyi ki varsınız”

Gönderilen hediyeleri çok beğendiğini söyleyen Berfin Öter, “Karadeniz’den abiler ve ablalarımız bize çok güzel hediyeler gönderdiler. Onlara buradan teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bize çeşitli malzemeler gönderdiler. Çok güzel çikolata ve fındık göndermişler. Hepsini tattım ve tadı çok güzeldi. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.