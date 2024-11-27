Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fabrikalara gönderilmek istenen balıklar, limana yanaşan teknelerden tırlara yüklendi. Liman Müdürü Oğuz Özkan, "Bugün daha kalabalık bir gün geçiriyoruz. 100-150 ton balıktan söz ediliyor. En müsait liman burası" diye konuştu.

Karadeniz Ereğli Limanı’nda hareketli günler yaşanıyor. Av sezonunun etkisiyle limana yanaşan kayıkların artması, balık sevkiyatında yoğunluğa neden oldu. Liman, özellikle dökme balık sevkiyatı için bölgenin en uygun noktalarından biri haline gelirken, bu durum balıkçılar ve lojistik firmaları için de hızlı bir çalışma temposunu beraberinde getirdi.

Limana yanaşan kayıklardaki balıklar tırlara yüklenerek fabrikalara gönderildi. Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Mühendisi ve Müdürü Oğuz Özkan, limanda yaşanan hamsi yoğunluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, özellikle yağ fabrikalarına gönderilmek üzere dökme balık sevkiyatının hız kazandığını belirtti.

Özkan, limandaki hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yağ ve yem fabrikalarına balık veriliyor. Dökme balık yapıldığı için yoğunluk yaşanıyor. Hala kayıklar gelmeye devam ediyor ve 100-150 ton balıktan söz ediliyor. Günlük yaklaşık 20 kayığın geldiği oluyor. Bugün ise daha kalabalık bir gün geçiriyoruz. Karadeniz Ereğli Limanı, dökme balık sevkiyatı için en uygun limanlardan biri olduğu için işler sorunsuz ilerliyor."

Sevkiyatın büyük kısmını Trabzon, Sinop ve Samsun’dan gelen tırların gerçekleştirdiğini aktaran Özkan, "Hem balık almak için gelen hem de fabrikalara taşıyan çok sayıda tır var. Şu anda hamsi balığı var" diye konuştu.

Kooperatif yetkilileri ve balıkçılar, yoğunluk nedeniyle ekip halinde çalışarak sevkiyat sürecini hızlandırıyor. Karadeniz Ereğli Limanı’ndaki hareketliliğin, hamsi sezonunun etkisiyle önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.