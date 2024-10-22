Karadeniz Bölgesi’ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı.

Karadeniz’deki aşırı yağışlar deniz rengini değiştirdi. Denizin mavi rengi çamura bulandı. Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olarak bölgedeki doğal güzellikleri etkiledi. Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi. Akliman ve Kumkapı sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.