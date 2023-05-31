Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un Geçit mahallesinde yakında üretime geçmesi beklenen Kara Salyangozu Yetiştirme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan tesisin Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma niteliği taşıdığını ifade eden Genç, bölgenin iklim şartlarının kara salyangozu yetiştirmeye çok uygun olduğunu hatırlattı. Tesis sayesinde Trabzon’da tarımsal ürün yelpazesinin genişleyeceğini belirten Genç, “Tesisimiz tamamen faaliyete geçtiği zaman yılda 5 milyon yavru salyangoz, krem yapımında kullanılmak üzere 100 kg salyangoz salgısı ve ihracat amacıyla yılda 20 bin kg salyangoz üretimi yapılacak. Bu da ciddi bir gelir kaynağı demek. Tesiste kuluçkahane ve üretim alanları var. Projenin devamında bölgede doğadan toplama yoluyla salyangoz ticareti yapan özellikle kadın çiftçilerin üretim tesisi kurması teşvik edilecek” dedi.

Tesisin 15 kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Başkan Genç, tesisten yılda yaklaşık 3 milyon TL gelir hedeflediklerini dile getirdi. Tesisin 400 m kapalı alan (kuluçkahane) olmak üzere toplamda 2000 m alandan oluştuğunu belirten Başkan Genç, “İlimizde daha çok doğadan toplama yöntemiyle kara salyangozculuğu yapılıyordu. Dolayısıyla kara salyangozu temininin yetiştiricilik yapılarak elde edilmesi sayesinde ilimizin tarımsal ürün yelpazesine yeni bir ürün kazandıracağız. Böylece kara salyangozculuğunu bölgemizin önemli bir potansiyeli haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan tesis için şu ana kadar 2 milyonun üzerinde yatırım yapıldığı bildirildi.