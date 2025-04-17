Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsaların katılımıyla "Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel ekonomik gelişmeler, tarımsal sorunlar ve sektör talepleri ele alındı.

TOBB merkezinde düzenlenen toplantıya Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları katıldı. Ekonomide yaşanan gelişmelerin ve ticaret ilişkilerinin Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, iş dünyasının beklentileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının gündeminde özellikle Karadeniz Bölgesi’nin temel tarım ürünlerinden olan fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle oluşan rekolte kaybı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemleri ve bölge ekonomisine etkileri yer aldı. Katılımcıların talepleri dinlenerek not alındı. Toplantıda kamu bankalarının üreticilere yönelik destek paketleri sağlayacağı bilgisi de paylaşıldı.

Toplantıya katılan Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba bölgesinde tarım ürünlerinde ve özellikle fındık ihracatında yaşanan kayıpların boyutunu ifade ederek bölge çiftçisinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.