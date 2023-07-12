Ordu’da 3 gün boyunca devam eden sağanak sonrası Karadeniz-Akdeniz Yolu ulaşım kapandı. Vatandaşlar, şimdiye kadar Ordu’da bu şekilde etkili yağış görmediklerini söyledi.

Ordu genelinde etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden sağanak yağışların ardından il genelinde çok sayıda heyelanlar meydana geldi, ev ve iş yerleri ile araçlar zarar gördü. Yağışların ilk günü olan 8 Temmuz gecesi Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, yapılan çalışmaların ardından ertesi gün ulaşıma açıldı.

Yağışların ardından yaklaşık 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında da 2 noktada heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar ile birlikte ilk olarak menfezler koptu, ardından asfalt zeminler dereye uçtu. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi’nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi. Yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrildi. Yolun bu noktası da ulaşıma kapatıldı. Ordu’yu Akdeniz’e bağlayan yol ulaşıma tamamen kapanırken, ekiplerin kısa süre içerisinde geniş çaplı çalışma başlatacağı öğrenildi.

Yağışlar nedeniyle ayrıca Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde de mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolda heyelan sonrası çökme meydana geldi.

“Yağışlarla birlikte dere suyu yola kadar yükseldi”

Ali Akköse isimli vatandaş toplamda yaklaşık bir kilometrelik alanda heyelanların olduğunu belirterek, “Heyelan oldu ve sonrasında yaklaşık bir kilometrelik alanda yol uçtu. Şuanda yol ulaşıma kapalı, geliş ve gidiş yok. Asfalt dereye düştü, sel yolun altını oydu. Sular aşırı yükseldi ve yola kadar gelmişti. Ulaşım olmadığı için yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Şimdiye kadar böyle bir afet görmemiştim”

Mehmet Akköse ise doğduğu günden bu yana bu şekilde bir felaket görmediğini belirterek, “Ben 65 yaşındayım ve burada doğdum. Şimdiye kadar böyle bir su görmedik, bu seferki farklıydı. Her taraf uçtu, yolumuz gitti. 2002 yılında da sel olmuştu ama bu kadar şiddetli değildi. Bazı evlere su girdi ama onlarda ekipler tarafından temizlendi” ifadelerine yer verdi.