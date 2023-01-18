KARDEMİR AŞ ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 16. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinin ilk oturumu başladı.

KARDEMİR AŞ ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 16. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinin ilk oturumu başladı.

KARDEMİR’de çalışan ve 3 bin 800 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 47 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

KARDEMİR yönetimi ile TİS görüşmelerini Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve şube yetkileri ile birlikte yaptı.

2023-2024 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşme taslağının geçtiğimiz günlerde işveren tarafına teslim edilmesi ardından müzakere sürecinin ilk oturumu gerçekleştirdiklerini kaydeden Şube Başkanı Kenan Yılmaz, çoğunluğunun idari maddelerden oluşan 47 maddede anlaşma sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, 3 Şubat 2023 tarihinde ikinci oturumu gerçekleştirmek üzere birinci oturumu tamamladıklarını belirterek, “ KARDEMİR’deki emekçi kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin daha da artırılması için büyük bir heves ve heyecanla süreci başlattık. Son dönemde ülkemizdeki hayat pahalılığı ve enflasyon ortamı herkesin malumu. Böylesi zorlu geçim koşullarında bu sürecin startını verdik. Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin değerli katkı ve destekleriyle, sahadaki üyelerimizin kararlı duruşuyla, Karabük’te sendikal kadromuzun azim dolu çalışmalarıyla, işveren tarafımızın anlayışlı bakış açıları sayesinde inşallah bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Öte yandan Yılmaz, KARDEMİR , KARÇEL ve KARDÖKMAK’ta alınteri akıtan üyelerinin banka maaş promosyon görüşmelerinin üst seviye devam ettiğini, görüşmelerin sonuçlandığında üyelerle paylaşılacağını da sözlerine ekledi.