MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında besicilerle bir araya gelerek hem pazarın nabzını tuttu hem de depremzedelerin bu bayramda unutulmaması çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, besicilerle görüşerek sorunlarını dinledi. Karademir, depremzede vatandaşların da bu bayramda unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Karademir, "MAGİNDER ailesi olarak Malatya’mızın hayvan pazarındayız. Arife gününe yaklaşırken hem besici arkadaşlarımızla hem de kurbanlık almak için gelen hemşehrilerimizle bir araya geldik. Pazarın nabzını tuttuk. Şu an kurbanlıkların bir kısmı satılmış, bir kısmı ise satılmamış durumda. İnşallah yarın, arife günü hem besicilerimiz hem de vatandaşlarımız için bereketli ve kazançlı bir gün olur" dedi.

Kurban Bayramı’nın paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir gün olduğunu ifade eden Karademir, "6 Şubat depreminin ardından Malatya’mız bu Kurban Bayramı ile birlikte yeniden bayram coşkusunu yaşayacak. Bayram, birlik ve kardeşliğin olduğu özel bir gündür. Özellikle paylaşmanın ön planda olduğu bir bayramdır. Bu vesileyle depremzede vatandaşlarımızın evlerine de kurban etleri girecek. Belki bazı vatandaşlarımız et alamayacak ama bu bayramın güzelliği sayesinde sofraları etle buluşacak. Bizler de elimizden geldiği kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Devletin Malatya’da önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Karademir, "Allah devletimize zeval vermesin. Bayramımızı birlik ve kardeşlik içinde kutlayacağız. Buradan tüm hayvan satıcısı ve besici arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Tüm Malatya’mızın Kurban Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.