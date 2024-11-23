Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon böglelerinde toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında yok etmek için operasyonları hem karadan, hem havadan kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde toplamda 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1860299535878115512