Göcek açıklarında bulunan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan Martı Koyu bölgesinde kızılçam ağaçlarında kurumalar meydana geldi. Doğal ya da böcek zararlısı yüzünden kuruyan bin 197 adet kızılçam ağacı damgalandıktan sonra kesimi yapılıyor. Kesilen çam ağaçları traktörlerle sürütme yapılarak deniz kenarına taşınıyor.

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