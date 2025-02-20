ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı da karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı test başarıyla gerçekleştirildi.

GÖKTAN'ın gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

ASELSAN #GÖKTAN Projesi atışlı testi⬇️✅TOLUN’a roket motoru entegre edilerek karadan karaya vuruş kabiliyeti,✅Komuta Kontrol - Atış Kontrol yazılım ve donanımları ile görev planlama ve atış,✅DeltaV roketinden ayrılma sonrası kanatlarını açarak uzun menzildeki hedefe hassas… pic.twitter.com/xW6GBHJRQb— ASELSAN (@aselsan) February 20, 2025

Başarılı testle birlikte TOLUN’a roket motoru entegre edilerek karadan karaya vuruş kabiliyeti, Komuta Kontrol - Atış Kontrol yazılım ve donanımları ile görev planlama ve atış, DeltaV roketinden ayrılma sonrası kanatlarını açarak uzun menzildeki hedefe hassas vuruş öne çıktı.