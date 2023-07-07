Ardahan’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Düğünlerini yapan Akalın çifti, Atatürk’ün siluetini izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Haziran-15 Temmuz’da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silueti, Ata Mahallesi’nden izlenebiliyor. Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silueti, Karadağ sırtlarında belirdi. Görüntüyü görmek isteyenler ise bölgeye akın etti. Ziyaretçiler arasında yeni evlenen Akalın çifti de vardı. Düğün sonrası Atatürk siluetini izlemeye ve hatıra fotoğrafı çektirmeye gelen Akalın çifti, bu mutlu günümüzde dış çekimimizin bir kısmını burada yaptırmak istedik. Havanın güneşli olması nedeniyle şansımıza siluet belirdi. Bizde bu özel günümüzü ölümsüzleştirmek istedik dedi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal’da, salgın döneminde 3 yıl ara verilen şenlikleri bu hafta sonu ilçede yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Önal, ’’3 yıl aradan sonra 24’üncü Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal festivali önümüzdeki Pazar günü festival alanında yapılacak. Geçen yıl güvenlik tedbirleri, ondan önceki 2 yılda pandemi nedeniyle festival yapılamadı. 3 yıllık özlemin ardından bu yıl tekrardan yapılacak. Tüm halkımızı festivale davet ediyoruz. Kurban bayramının 9 gün olması nedeniyle de ilçemizi ziyarete gelen gurbetçi sayısında patlama oldu. Hava koşulları elverdiği günlerde seyir alanında silueti izlemeye gelenleri sayısı bir hayli fazla. Şimdiye kadar siluetin olduğu bölgeye gelip Atatürk’ün siluetini izleyenlerin sayısı 10 binleri aştı.’’

Çiftlerin yeni gözdesi

Atatürk’ün siluetinin çıktığı Ata Mahallesi son zamanlarda dış çekim mekanı olarak kullanılması ilçenin tanıtım ve turizmi açısından da önemli diyen Önal, ’’Festival alanın bulunduğu siluetin izlendiği seyir tepesi, son zamanlarda düğün çekimleri ile dış mekan olarak kullanılan alanlara dahil edilmiş durumda. İnşallah bu gelenek haline gelir. Çünkü düğünler genellikle Haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Atatürk’ün silueti de o mevsimlerde ortaya çıkıyor.’’ dedi.

Siluetin çıktığı bölgeye ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Önal, ’’Yapılan yatırımlarla ilçemiz kent görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, imar, sosyal tesisler ve devlet tarafından yatırımlarla birlikte Damal ilçemiz iyi bir ivme kazandı. Tabi bunda festivalin de büyük bir katkısı var. Özellikle ilçenin tanıtımı açısından Atatürk silueti çok önemli.’’ şeklinde konuştu.