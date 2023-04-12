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İş adamı Bülent Kaya, Bodrum’da yaz sezonu öncesi Karadağ’a gidip, ziyaretlerini gerçekleştirdi. Danilovgrad Belediyesi’ne ziyarette bulunan Kaya, Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic, Başkan Yardımcısı Marija Radonjic, Slavomir Markovic ve Budva Akademija Başkanı Aleksandar Franeta ile görüştü. Kaya turizm konusunda temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Bodrum’daki Azka Otel’in yönetim kurulu Başkanı Turizmci Bülent Kaya, hafta sonu Karadağ’da bir takım temaslarda bulunarak, hem turizm hem de ekonomi konuları hakkında yetkililerle görüştü.

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