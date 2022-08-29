Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’ne bağlı Karadağ Yaylası’nda adeta görsel şölene dönüşen bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Karadağ Yaylası’nda havadan çekilen görüntüler bulut denizinin eşsiz manzarasını gözler önüne sererken, bulut ve sis denizinin altında ise Karadağ Yayla Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe binlerce yöre halkı katıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

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