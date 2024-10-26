Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, ürettikleri sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hakkari’de yol standartlarını iyileştirilerek köylerde yaşayan vatandaşların konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan il özel idaresi, kendi imkanlarıyla birçok köy yolunu asfalta kavuşturdu.Yüksekova ilçesine bağlı Kolbaşı köyünü ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, burada yürütülen yol asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Kolbaşı Köyü Muhtarı Hasan Onaylı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Karadağ, köy yolunda yapılan bitümlü sıcak karışım (BSK) çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

İl özel idaresi olarak ürettikleri sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalıştıklarını belirten Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, vatandaşa hizmetin en iyisini sunmaya çalıştıklarını söyledi. İl Özel İdaresi Asfalt Plenti Tesisinde günde yaklaşık 1200 ton sıcak asfalt ürettiklerini ifade eden Karadağ, Kolbaşı köyünde devam eden 3 kilometrelik yol asfalt çalışmalarını 3 günde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.