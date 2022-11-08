Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya gelerek uluslararası ilişkiler, yükseköğretim faaliyetleri, üniversiteler arası iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya gelerek uluslararası ilişkiler, yükseköğretim faaliyetleri, üniversiteler arası iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce’de bir dizi temaslarda bulunan Ervin İbrahimoviç, Düzce Üniversitesi’ni de ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette; uluslararası ilişkiler, yükseköğretim faaliyetleri, üniversiteler arası iş birlikleri ve projeler başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

İbrahimoviç’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sözbir, ziyaretin ülkemize, şehre ve Düzce Üniversitesi’ne olumlu katkılar sağlayacağını ifade ederek konuk Başbakan Yardımcısına teşekkür etti.

Rektörlük ziyareti sonrasında Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile birlikte, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkez Müdürü Doç. Dr. Cengiz Tuncer’in de eşlik ettiği ziyarette, Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulamanın gerçekleştirildiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan klinik araştırma merkezinde, Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programlarının da düzenlendiği belirtildi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç’in Düzce Üniversitesi programı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ziyaretiyle son buldu.