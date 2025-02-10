Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı olan Karadağ’ın Erikli ve Çakıl Köyü’nün üst kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki kar, doğada kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabah saatlerinde karla kaplanan ormanlık alanlar ve yollar, görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kar yağışının ardından bölgeye gelen doğa severler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz manzaraların keyfini çıkardı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının ilerleyen günlerde etkisini kaybetmesi beklenirken, soğuk hava bir süre daha bölgede kalmaya devam edecek.