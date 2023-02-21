Almanya’da yaklaşık 35 yıl savunma sanayii sektöründe makine teknikeri olarak çalışan 53 yaşındaki Birol Uğurlu, Duisburg Üniversitesi’nde ödül aldığı karada ve denizde gidebilen arama kurtarma aracının çalışmalarına memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde başladı.

Almanya’da yaklaşık 35 yıl savunma sanayii sektöründe makine teknikeri olarak çalışan 53 yaşındaki Birol Uğurlu, Duisburg Üniversitesi’nde ödül aldığı karada ve denizde gidebilen arama kurtarma aracının çalışmalarına memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde başladı.

Giresun’un Bulancak ilçesinde kurduğu atölyesinde imalatını yapmaya başladığı ve ’Ertuğrul-28’ adını verdiği projesiyle ilgili bilgi veren Birol Uğurlu, “Ertuğrul 28 karada, denizde, karda ve buzda gidebilen bir arama kurtarma aracı olacaktır. Şuanda aracın kaportasını oluşturan mekanik kısmını tamamladım. Bundan sonra motor, elektronik yazılım ve hidrolik kısmı kaldı. Araç üç kısımdan oluşuyor. İlki kabin kısmı, ikincisi alt kısmı ve yön vermek için kanat kısımları bulunuyor. Yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını yürüttüğüm projemin bu kısımlarını tamamladım. Bundan sonra motor, elektronik aksam ve iç donanım kısımlarını da tamamladıktan sonra test kullanımlarına başlamayı hedefliyorum” dedi.

Makine teknikeri olarak çalıştığını ve hep bir üniversite okuma hayali olduğunu da anlatan Uğurlu, “Almanya’da 45 yıldır yaşıyorum. Eğitimimin bir kısmını Türkiye’de tamamladıktan sonra Almaya’nın Duisburg Üniversitesi’nde de bir süre yüksek öğrenimime devam ettim. Üniversite’nin Proje Geliştirme Yarışmasında karada, denizde gidebilen bir araç projesi yapmıştım ve bu proje ile ödül almıştım. Uzun yıllar Almanya’nın savunma sanayisine parça üreten bir firmada çalıştım. Şimdi emekli olmak için müracaatımı yaptıktan sonra üniversite hayalim olan projemi yapmak için memleketimde atölye kurdum ve çalışmalarını burada sürdürüyorum” diye konuştu.

Hayata geçirmeyi istediği başka projelerinin de bulunduğunu ileri süren Uğurlu, “Almanya’da savunma sanayiinde çalışırken, başka projeler de geliştirdim. Bu projelerime dair iki tane patentim bulunuyor. Bu karada ve denizde giden arama ve kurtarma aracını hayata geçirdikten sonra diğer projelerim için de çalışmalara başlayacağım. Projelerimle elbette Almanya’da ilgilenen şirketler oldu ancak ben kendi memleketimde kendi imkanlarımı kullanarak yapmayı tercih ettim. Kendi ülkemden projeme destek verip ilgilenmek isteyenler olursa buna olumlu bakarım” şeklinde konuştu.