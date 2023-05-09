Karaçoban Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafından öğrencilere Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

Gezi programında ilk durak Ankara oldu. Öğrencileri Ankara’da ESAV Erzurum vakfı kahvaltı programı ile öğrencileri ve ekibi karşıladı.

Vakıf Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, böyle bir program düzenledikleri için Karaçoban Kaymakamı ve Milli Eğitim İlçe müdürüne ve programa katılan öğrencilere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. Aksungur, Vakıf olarak Erzurum kültürünü Ankara’da yaşatmaya çalıştıklarını, Erzurumluların birlik ve dayanışma içerisine olmaları sağladıklarını ve Erzurumlara ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını. Karaçoban’dan gelen öğrencileri karşılayıp ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Cemil Usanmaz kendi yazdığı Hınıs’ın Tarihi adlı kitabı öğrencilere takdim etti. Karaçobanlı olan Yenimahalle P TT müdür Muzaffer Alagöz ise günün anısına hazırlanan pulu bastırılmasını sağlayarak öğrencilere takdim etti. ESAV Kadın Kolları Başkanı Sadegül Alver’de heyete iştirak etti.

Öğrencilere Etimesgut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından Ankara’nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.